Bolsonaro exonera Braga Netto, que assumirá assessoria

General Paulo Sérgio Nogueira será o novo ministro da Defesa

Nesta quinta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Defesa, Walter Braga Netto. O general passará a ocupar o cargo de assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República.

O militar é o maior cotado para ser vice-presidente de Bolsonaro na chapa eleitoral deste ano. A mudança de posto, na prática, dá mais tempo a Bragga Netto para permanecer no governo antes que tenha de deixá-lo para concorrer como vice.

A legislação determina que ordenadores de despesas não podem se candidatar a postos públicos. A saída deve ser feita até seis meses antes das eleições.

No caso de outros servidores públicos, no entanto, o afastamento pode ocorrer até três meses antes do pleito.

A exoneração de Braga Netto foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira. Caberá ao general Paulo Sérgio Nogueira assumir o posto de ministro da Defesa.

Foto: Alan Santos/PR

Thamirys Andrade / Pleno.News