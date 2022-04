Bolsonaro: “Forças Armadas não dão recados, elas sabem como proceder”

Presidente deu a declaração durante cerimônia em celebração ao Dia do Exército

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta terça-feira (19), de uma cerimônia em celebração ao Dia do Exército. E durante seu discurso, Bolsonaro afirmou que as as Forças Armadas “sabem como proceder” e também “sabem o que é melhor para o seu povo”.

O evento contou com a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux

– As Forças Armadas não dão recados. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. Sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para seu país – ressaltou Bolsonaro.

Em seu discurso, Bolsonaro também falou sobre a necessidade de “transparência do sistema eleitoral”.

– Todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral, sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só presidente da República bem como a composição do nosso parlamento – destacou.

Ele disse acreditar que as eleições deste ano seguirão em “ritmo normal”.

– Eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Até porque, eu quero cumprimentar aqui o ministro Luís Barroso que, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral – apontou.

Foto: PR/Marcos Corrêa / Pleno.News