Bolsonaro indica Carlos Portinho como líder governista no Senado

O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar, na terça-feira (7), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) para ser o novo líder do governo no Senado. O parlamentar assume o lugar que estava vago desde a saída de Fernando Bezerra (MDB-PE), que deixou a função em dezembro do ano passado. A informação foi revelada inicialmente pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria.

– É com satisfação que recebemos a indicação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador Carlos Portinho para líder do governo no Senado Federal – escreveu o ministro em seu Twitter.

Ao site Poder 360, Portinho disse acreditar que foi escolhido por não estar envolvido nas eleições deste ano. Ainda por ter aproveitado o tempo como líder do Partido Liberal (PL) no Senado “para mostrar trabalho e comprometimento”. O parlamentar ressaltou que conseguiu construir uma boa articulação na Casa.

– Como sempre disse, poderia jogar para o alto o nome de qualquer um dos nossos nove senadores do PL que o governo estaria em boas mãos. Penso que me credenciei pelo fato de não disputar eleições este ano, tenho o tempo necessário para me dedicar – destacou.

Portinho, que era suplente, assumiu de forma oficial a cadeira no Senado no dia 3 de novembro de 2020 após o titular do mandato, o então senador Arolde de Oliveira, morrer em decorrência de complicações da Covid-19. Em janeiro de 2021, Portinho assumiu a liderança da bancada do PL.

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Senado/Pedro França