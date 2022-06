Bolsonaro ironiza Mark Ruffalo: “Você nunca leu a Constituição”

Em uma postagem em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro ironizou as críticas feitas pelo ator Mark Ruffalo, intérprete do personagem Hulk, que o acusou de “não respeitar a democracia”. A declaração do artista foi feita horas antes do encontro entre Bolsonaro e o presidente norte-americano Joe Biden, em Los Angeles.

– Caro presidente dos Estados Unidos, o homem com quem você está se encontrando hoje não respeita a democracia e ameaça consistentemente um golpe. Quando as audiências de 1/6 começarem, lembre-se de ficar do lado da democracia – escreveu Ruffalo no Twitter.

Ruffalo publicou tuíte atacando Bolsonaro Fotos: Reprodução/Twitter

Como resposta, Bolsonaro ironizou a declaração do ator ao dizer que Ruffalo “nunca leu a Constituição Brasileira” e que ela não é tão complicada quanto os roteiros que o artista precisa decorar para suas atuações. O chefe do Executivo afirmou ainda que, na verdade, é ele, Bolsonaro, quem está “protegendo o Estado de Direito do Brasil”.

– Caro Mark Ruffles, calma! Tenho certeza que você nunca leu a Constituição brasileira, mas posso garantir que não é nada como os roteiros complicados do Hulk que você tem que memorizar: “AHGFRR”. Leia e você descobrirá que não estou apenas respeitando, mas protegendo o estado de direito do Brasil – escreveu.

Tuítes de Bolsonaro em resposta a Mark Ruffalo / Foto: Reprodução/Twitter

O presidente brasileiro defendeu também que seu governo “sempre esteve do lado da democracia e da Constituição” e que é a esquerda brasileira quem “quer controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela”.

Bolsonaro também alfinetou Ruffalo ao fazer uma analogia entre os personagens Capitão América e Thanos para citar a influência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. A declaração, provavelmente, foi feita em referência ao fato de que o ator de Hollywood se engajou nos últimos meses em estimular que os jovens votassem “para derrotar Bolsonaro”.

– Deixe-me simplificar: se o Capitão América foi eleito por +55 milhões de pessoas e Thanos, que é estrangeiro e não sabe nada sobre os EUA, tenta interferir no território ou processo eleitoral americano, é Thanos e não o Capitão que está desrespeitando a democracia – reforçou.

Ao final, Bolsonaro ainda fez referência ao principal personagem interpretado por Ruffalo ao dizer que “o Hulk original era muito mais legal”, pois “não precisava de um computador para parecer forte e realmente entendia algo sobre a natureza”.

