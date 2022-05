“Bolsonaro não fez 10% do que o PT fez”, diz Lula a empresários

Em um evento em Contagem, Minas Gerais, no começo da tarde da terça-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) direcionou parte do seu discurso aos empresários, em especial do agronegócio. O petista exaltou a gestão do seu partido no que tange ao setor.

– No nosso governo, todos os empresários ganharam muito dinheiro neste país. Tenho orgulho de dizer que geramos 22 milhões de empregos com carteira assinada, aumentamos o salário em 74% e as exportações em R$ 262 bilhões – afirmou Lula.

Sem deixar de citar – e criticar – o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse que o governo do atual chefe do Executivo “não fez pelo agronegócio 10%” das ações feitas durante seu governo e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

– Nós fizemos securitização para o agronegócio, em 2008, R$ 89 bilhões, senão todos eles estavam quebrados – pontuou.

Ao lado do empresário Márcio Valadares, Lula afirmou que durante sua gestão os empresários “ganharam muito dinheiro” e assegurou que eles ganharão mais, caso ele seja eleito.

– Os empresários vão ganhar mais dinheiro, vocês vão ganhar mais salário, mais educação, mais saúde e mais prazer de viver nesta imensa pátria chamada Brasil – disse o petista.

– Se eles [empresários] não querem votar na gente é por outra razão. É por que eu vou distribuir livro para escola e ele [Bolsonaro] quer vender armas. Ele não fala a palavra educação, em livro, ele só sabe falar em carabina, fuzil, pistola – completou.

Fonte: Pleno News

Foto: Ricardo Stuckert/ PT