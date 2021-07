Bolsonaro nomeia Bruno Bianco como n° 2 do ministério de Onyx

O presidente Jair Bolsonaro nomeou, nesta quinta-feira (29), o então secretário especial da Previdência no Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, como secretário-executivo do novo Ministério do Trabalho e Previdência, considerado o cargo número 2 da pasta que será chefiada por Onyx Lorenzoni.

Recriado oficialmente na quarta-feira (28), o Ministério do Trabalho passou a existir novamente na estrutura do governo por meio da Medida Provisória (MP) n° 1.058, que altera a Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019, e terá até 13 secretarias.

A recriação do Ministério do Trabalho foi negociada pelo presidente Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O chefe da equipe econômica foi consultado, porque ele perderá a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que cuida das políticas de emprego do governo desde o início da gestão Bolsonaro.

A recriação da pasta faz parte da minirreforma ministerial promovida pelo presidente da República esta semana. Além do novo ministério, o presidente também fez trocas em sua equipe de ministros. Na Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) assumiu o lugar do general Luiz Eduardo Ramos. O militar, por sua vez, assumiu o posto que era de Onyx na Secretaria-Geral da Presidência.

Fonte: Pleno News