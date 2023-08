Bolsonaro paga multa de quase R$ 1 milhão por não usar máscara

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em uma agência do Banco do Brasil em Brasília para quitar o débito com o governo do Estado de São Paulo por não usar máscara durante a pandemia.

O político participou de um ato na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2021 e o então governador, João Doria Jr., aplicou uma multa contra ele por desrespeitar o uso obrigatório do equipamento de proteção contra a Covid-19.

No total, Bolsonaro quitou o valor de R$ 913.336,08 em multa. Para honrar com esta dívida, o ex-chefe do Executivo contou com apoio de milhares de brasileiros que aderiram a uma vaquinha virtual. Com isso, o político conseguiu receber mais de R$ 17 milhões de doações.

Fonte: Pleno News/ Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil