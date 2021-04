Bolsonaro participa de cerimônia de programa para entrega de cestas básicas

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Belém por volta das 16h desta tarde de sexta-feira, mas bem antes, por volta das 7h da manhã, uma enorme fila se formou na frente do 8° Depósito de Suprimentos, na Avenida Arthur Bernardes. Tal aglomeração se deu por conta do boato e expectativa de distribuição de cestas básicas no bairro da Pratinha.

De maneira simbólica, porém, o presidente entregou apenas duas cestas.

Na chegada de Bolsonaro a agenda dele foi mudada para se concentrar apenas na Base Aérea. Ele e sua comitiva de ministros discursaram na cerimônia acerca do projeto Brasil Fraterno, que é um programa que visa beneficiar 26 municípios do Pará com mais de 468 mil cestas básicas, com um investimento de R$ 65 milhões para compra de alimentos.

Além disso, foi anunciado R$ 128 milhões do Fungetur, para contribuir com o setor de turismo no estado do Pará.

Um grupo de pessoas chegou a tentar fechar a pista quando circulou informações de que não haveria a entrega das cestas básicas. Além disso, apoiadores do presidente teriam tentado atacar profissionais de imprensa.

Veja: