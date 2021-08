Bolsonaro prorroga validade do auxílio emergencial até outubro

O presidente Jair Bolsonaro divulgou na quinta-feira (12), durante coletiva de imprensa, a extensão do pagamento do auxílio emergencial até o próximo mês de outubro. A informação foi dada durante a publicação do calendário de pagamento das últimas três parcelas do benefício.

O pagamento, que foi retomado em abril deste ano, seria encerrado em julho, porém ganhou extensão por mais três meses. O valor varia de 150 a 375 reais mensais, com o primeiro valor aplicado a indivíduos que residem sozinhos e o segundo valor a mulheres que chefiam famílias. Há ainda o valor intermediário de 250 reais mensais, destinado aos demais beneficiários.

Após o encerramento do auxílio, em novembro, o governo deve começar a realizar os pagamentos do programa Auxílio Brasil, considerado substituto do programa Bolsa Família. A equipe econômica informou que o valor será reajustado a uma quantia ao menos 50% superior ao valor do Bolsa Família.

