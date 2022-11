Bolsonaro publica 1ª foto após eleição e dispara em curtidas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou a internet no início da tarde desta terça-feira (8) ao publicar a primeira foto nas redes sociais após o resultado das eleições, em 30 de outubro. A aparição anterior, em 2 de novembro, o chefe do Executivo havia publicado um vídeo pedindo aos manifestantes que desobstruíssem as rodovias.

Na imagem postada em seu perfil oficial no Instagram, Bolsonaro aparece segurando a bandeira do Brasil. A foto é do período de campanha. Não há legenda na publicação, que já conta com quase três milhões de curtidas.

No Twtter também foi feita uma publicação, com uma imagem do mesma ocasião da foto postada no Instagram, também sem legenda. A postagem na rede de Elon Musk conta com quase 200 mil curtidas e mais de 20 mil comentários.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ANDRE COELHO