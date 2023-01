Bolsonaro quer desembarcar direto no hospital ao chegar no Brasil

Ainda não é certo quando Jair Bolsonaro voltará ao Brasil, assim como revelou o filho Flávio , porém, o ex-presidente já planeja os seus primeiros passos após a volta ao país.

Segundo informações do colunista do “O Globo”, Lauro Jardim, Bolsonaro combinou com Antônio Macedo, o cirurgião que lhe operou da facada que tomou durante a campanha de 2018, que disponibilize um carro para levá-lo diretamente do aeroporto de Guarulhos ao hospital Vila Nova Star.

A ideia do ex-presidente é fazer uma cirurgia que vai corrigir a alça que tem causado constantes episódios de suboclusão intestinal. Em Orlando, por exemplo, Bolsonaro esteve internado e recebeu o acompanhamento de Ricardo Camarinha, ex-médico da Presidência, enviado pelo próprio presidente a uma vaga de segundo oficial no escritório da Apex Brasil em Miami.

Ainda de acordo com o colunista, é improvável que Bolsonaro retorne ao Brasil ainda fevereiro.

No sábado, o senador Flávio Bolsonaro afirmou não haver uma data para o pai retornar ao Brasil. Ele segue nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, após escolher não passar a faixa presidencial para o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não tem previsão, ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando. Você nunca tirou férias, não?”, disse Flávio Bolsonaro.

Questionado se o ex-presidente está sozinho em Orlando, já que a esposa, Michelle Bolsonaro, retornou ao Brasil na última quinta-feira (28), o senador afirmou não saber quem são as pessoas que estão com o pai, mas que “com certeza são pessoas próximas a ele”.

