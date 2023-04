Bolsonaro quis zerar imposto de importação até 100 dólares

Em 2022, o governo Jair Bolsonaro (PL), através da Secretaria de Comércio Exterior e a Receita Federal buscaram ampliar de 50 para 100 dólares o limite de compras com isenção de imposto sobre importação em remessas entre pessoas físicas.

A estratégia do Ministério da Economia, regido por Paulo Guedes, era exatamente o contrário da medida adotada pelo governo Lula (PT), que optou por taxar em 60% as compras vindas de fora. A taxação imposta pelo governo petista beneficia empresários brasileiros e causa prejuízo, principalmente, aos consumidores de famosas lojas virtuais como Shein, Shopee e AliExpress.

Com o fim do mandato de Bolsonaro, que acabou não se reelegendo, a proposta em favor da população não avançou.

Mas o ex-chefe do Executivo conseguiu ampliar o limite para compras nas lojas free shop de 500 para 1000 dólares,

já em 2019.

