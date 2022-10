Bolsonaro recebe apoio formal de Ratinho Jr

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), recebeu apoio formal do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Ele compareceu hoje ao Palácio da Alvorada, para encontrar o chefe do Executivo.

Ratinho Jr foi reeleito no primeiro turno e recebeu 4.243.292 votos (69,64%). Ele afirmou que irá fazer campanha para Bolsonaro no estado e que já há tratativas para realizar ao menos duas agendas no Paraná.

Espera-se organizar um “grande evento” com a participação de lideranças católicas e evangélicas, e atividades de campanha junto a produtores rurais bolsonaristas.

“Fizemos contatos com lideranças religiosas, tanto do campo evangélico quanto do campo católico, ontem mesmo… Para justamente fazer um grande evento [com pessoas] que entendem, né, que o governo do presidente Bolsonaro é esse governo que defende a família e os valores cristãos”, disse.

Jair Bolsonaro também sinalizou que está “acertado” com o governador reeleito em Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O chefe do Executivo o aguarda para uma reunião em Brasilia.

O presidente da República já recebeu apoio dos governadores reeleitos em Minas Gerais (Romeu Zema, do Novo), no Distrito Federal (Ibaneis Rocha, do MDB) e no Rio de Janeiro (Cláudio Castro, do PL).

A campanha de Jair Bolsonaro também terá o “apoio incondicional” do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que ficou em terceiro lugar na disputa pelo estado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política