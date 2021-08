Bolsonaro rejeita taxar fortunas: “É crime ser rico no Brasil?”

O presidente Jair Bolsonaro afastou, nesta segunda-feira (2), qualquer possibilidade de implementar a taxação de grandes fortunas no Brasil, seja pelo aumento da carga tributária ou do tabelamento de preços.

– Alguns querem que eu taxe grandes fortunas no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil. Alguns querem que se aumente a carga tributária, que se tabele preços. Nós somos aquilo que nós produzimos – defendeu durante discurso na cerimônia do lançamento do programa Água nas Escolas.

Ainda durante o evento, Bolsonaro disse que, se errar, “vai embora”, e que não é necessário “processo de impeachment”.

– É uma briga para se manter no poder, para cumprir a missão. Se eu errar um dia, não precisa de processo de impeachment, eu vou embora. Agora, estamos vendo usarem as armas da democracia para açoitá-la. Todos nós temos limites. Chefes de Poder têm limite. Devemos lealdade ao povo e temos obrigação de garantir a nossa democracia – declarou.

Fonte: Pleno News