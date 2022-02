Bolsonaro revela: “11 ministros deixarão o governo em março”

Nesta quinta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições deste ano e disse que pelo menos 11 de seus ministros devem deixar o governo para disputar cargos. A declaração foi dada durante um evento em Porto Velho, no estado de Rondônia.

O prazo para a saída é o dia 31 de março.

– Temos previstos, no momento, 11 ministros que vão disputar eleição. Obviamente que vamos ter ministérios-tampão – apontou.

De acordo com Bolsonaro, as mudanças serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) no dia 31 de março.

– Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão: 11 saem, 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via Diário Oficial da União – destacou.

Questionado sobre quais ministros devem sair do governo, Bolsonaro evitou comentar nomes.

– Nada [está] decidido ainda com ninguém, porque, afinal de contas, para evitar ciumeira – afirmou.

