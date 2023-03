Bolsonaro se emociona durante posse de Michelle no PL Mulher

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou, na manhã desta terça-feira (21), durante o evento que marcou a posse da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, braço do Partido Liberal voltado às mulheres e a políticas em favor da população feminina.

Durante a cerimônia, o ex-chefe do Executivo participou via videochamada e disse, emocionado, que gostaria de estar presente no evento. Bolsonaro, que completa 68 anos nesta terça, segue nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro do ano passado.

– Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida se faz de momentos felizes e tristes. (…) Creio eu que este momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para dar valor a aquilo que está ao nosso lado e nós desprezamos – disse.

A cerimônia de posse de Michelle acontece no Espaço Hípica Hall, em Brasília. Durante o evento, a ex-primeira-dama foi presenteada com um buquê de flores em homenagem a seu aniversário, que acontece nesta quarta-feira (22).

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais