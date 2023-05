Bolsonaro se põe à disposição como “alternativa para o Brasil”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se colocou como uma alternativa para o Brasil “enquanto a morte não chegar”. As declarações foram dadas em evento do PL Mulher, do qual Michelle Bolsonaro é presidente nacional, na tarde deste sábado (6), em São Paulo.

A cerimônia era para empossar a nova presidente do PL Mulher em São Paulo, a deputada federal Rosana Valle (SP). Diante disto, Bolsonaro falou por apenas cinco minutos, pois segundo ele, “hoje a palavra estava com as mulheres”.

– Só a morte bota um ponto final nas nossas vidas, enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o Brasil – declarou.

O ex-chefe do Executivo aproveitou para agradecer pela oportunidade de ter estado na Presidência da República nos últimos quatro anos, além de citar alguns feitos de sua gestão.

Quando chegou ao evento, Bolsonaro foi recebido com gritos de “mito” e com a música Capitão do Povo, jingle da campanha de Bolsonaro em 2022, da dupla Mateus e Cristiano.

Também estavam presentes no evento o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o senador Marcos Pontes (PL-SP) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/PL Mulher