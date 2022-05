Bolsonaro se reúne com o dono da XP, Guilherme Benchimol

Encontro foi revelado nesta segunda-feira, embora tenha ocorrido na semana passada

O presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com Guilherme Benchimol, fundador da XP. O encontro aconteceu na última terça-feira (3), no Palácio do Planalto, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. A conversa só foi revelada nesta segunda.

De acordo com Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, o encontro foi articulado pelo ministro das Comunicações, Fabio Faria. Uma parte da conversa teria sido sobre empreendedorismo

Benchimol já se reuniu com Lula, João Doria e Sergio Moro.

Fonte: Pleno.News