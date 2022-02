Bolsonaro: ‘Secretaria de Esporte merece status de ministério’

Declaração foi dada durante um evento no Palácio do Planalto

Nesta quarta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento no Palácio do Planalto dedicado à área esportiva e elogiou o secretário especial de Esportes, Marcelo Magalhães. Durante seu discurso, ele falou que a secretaria “merece status de ministério”.

De acordo com o presidente, ele disse que só entendeu a situação da Pasta após ser eleito presidente.

– Confesso tem certas coisas que a gente só toma pé depois que chega lá. E a Secretaria do Esporte realmente merece status de ministério, até pelo tamanho do Brasil, até pela sua população chegando na casa dos 220 milhões de habitantes – destacou.

Não foi a primeira vez que Bolsonaro acenou com uma possibilidade de a Secretaria Especial de Esportes ganhar o status de Ministério. Em janeiro de 2021, ele disse que poderia recriar a Pasta, mas depois afirmou que “não é fácil criar ministério. É burocracia, um pouco mais de despesa“.

O Ministério dos Esportes foi criado em 1995, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, após a eleição de Bolsonaro, acabou virando uma Secretaria Especial.

Foto: Anderson Riedel/PR

Pleno.News