Bolsonaro sobre Lula: “Não tem nada limpo. Nem a orelha dele é limpa”

Em vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (1°/3), petista lembrou da visita do presidente à Rússia, uma semana antes da invasão da Ucrânia, e sugeriu com ironia que Bolsonaro fosse enviado ao país europeu “para resolver o problema lá”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta quinta-feira (3/3) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Planalto. Em conversa com apoiadores, ao ser questionado por um homem sobre “ficha limpa” em relação aos postulantes à eleição deste ano, o chefe do Executivo afirmou, sem citar o nome do petista, que “nem a orelha dele é limpa”. A declaração foi publicada em um vídeo de um canal de direita.

“Vocês sabem o que está acontecendo, né? Esse cara não tem nada limpo. Esse cara aí não tem nada limpo. Nem a orelha dele é limpa”, apontou.

No dia 1º, Lula criticou o alinhamento de Bolsonaro com o presidente russo Vladimir Putin e usou o sarcasmo para alfinetar o chefe do Executivo. Em vídeo publicado nas redes sociais, lembrou da visita de Bolsonaro à Rússia uma semana antes da invasão da Ucrânia e sugeriu que o presidente fosse enviado ao país europeu “para resolver o problema lá”.

(crédito: Reprodução / Foco do Brasil)

Ingrid Soares / CB