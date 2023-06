Bolsonaro sofre bloqueio de R$ 317 mil em conta bancária

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu nesta quarta-feira (14) um bloqueio judicial de R$ 317.047,52 em sua conta corrente no Banco do Brasil devido a multas aplicadas contra ele pelo governo de São Paulo pela falta do uso de máscaras de proteção contra Covid-19. À CNN Brasil, o ex-chefe do Executivo mostrou um extrato da conta que informava a quantia retida.

Na manhã desta quarta, o juiz André Rodrigues Menk, da Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, decretou o bloqueio de valores da conta do ex-presidente em razão de multa imposta pela ausência do uso de máscara por Bolsonaro durante visita a Miracatu, em São Paulo, em outubro de 2021, durante a pandemia de Covid-19.

A decisão atendeu um pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE), braço jurídico do governo paulista. O pedido da PGE foi levado à Justiça em janeiro deste ano. O novo bloqueio se juntou a uma outra ordem para reter quase R$ 90 mil da conta do ex-chefe do Executivo, que foi determinada nesta terça (13) também pela Justiça de São Paulo.

No caso em que Menk determinou o bloqueio de valores nas contas de Bolsonaro, a multa aplicada originalmente foi de R$ 319,7 mil. Em janeiro, quando foi cobrado na Justiça, o valor atualizado do débito era de R$ 370 mil. No entanto, a quantia atualizada até esta semana já havia aumentado para R$ 425,8 mil.

PRIMEIRO BLOQUEIO

Em outra decisão, assinada nesta terça, a juíza Ana Maria Brugin, também da Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, já havia bloqueado uma quantia de dinheiro em conta de Bolsonaro. A determinação era referente a uma multa aplicada no município de Itapeva, no interior paulista, igualmente em razão de o ex-presidente não usar máscara de proteção da Covid-19.

Neste caso, a multa foi lançada no valor de R$ 63,9 mil. Em janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado havia calculado a execução da dívida em um montante de R$ 77,4 mil. Já nesta semana, o valor atualizado passou para R$ 88,9 mil. Somadas, essas duas sanções, já corrigidas, alcançam R$ 514,7 mil.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/André Borges