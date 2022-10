Bolsonaro tem mais chance de vencer que Lula, diz consultoria

O sócio-diretor da CAC Consultoria, José Luciano de Mattos Dias, apontou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teria maiores chances de vitória que o ex-presidente Lula (PT) no segundo turno. A declaração aconteceu durante uma conversa com clientes do BTG Pactual realizada na terça-feira (18).

Questionado sobre as chances dos candidatos na reta final, Dias afirmou que em função da distribuição geográfica dos votos, Bolsonaro deve chegar mais forte que o petista no dia 30 de outubro.

Em números, o consultor disse que Bolsonaro teria 52% de chance de ser reeleito, contra 48% do ex-presidente Lula. O sócio-diretor da CAC Consultoria alertou, porém, para o fato de que é impossível prever um vencedor em uma disputa tão apertada.

Fonte: Pleno News

Arte: Pleno.News // Fotos: Alan Santos/PR e Ricardo Stuckert