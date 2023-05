Bolsonaro tenta usar PL das Fake News para se aproximar do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) vai usar o PL das Fake News para se aproximar dos ministros do Supremo Tribunal Federal . O ex-mandatário aceitou o conselho dado por aliados para diminuir a tensão entre ele e o STF . Porém, os magistrados não parecem com disposição para escutá-lo.

Conforme revelou a jornalista Andreia Sadi, do Portal G1, assessores sugeriram que Bolsonaro defenda um projeto contra anonimato nas redes sociais. A ideia é que ele se coloque contra o discurso de ódio e não pareça disposto apenas a ser oposição sem apresentar propostas construtivas.

Segundo apurou a coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo, o ex-presidente e seus companheiros mais radicais não concordaram com a sugestão. Eles entenderam que o PL das Fake News é um projeto do governo Lula e precisa ser derrotado de qualquer forma.

Mas aliados mais moderados relembraram que o projeto nasceu em 2020, ou seja, quando Bolsonaro ainda era presidente. Outro argumento usado é que a lei entrará em vigor pelo Congresso Nacional ou pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, nada melhor do que a base bolsonarista tentar “roubar” a pauta.

Assessores ainda apontaram que o PL das Fake News pode permitir que o ex-governante fique mais próximo de ministros do STF. Atualmente, há cinco investigações contra ele na Corte.

Ao escutar os argumentos, Bolsonaro deu sinal verde para que seus assessores sondassem os magistrados. Porém, o resultado não saiu do jeito que todos imaginavam.

A cúpula bolsonarista entrou em contato com ministros para falar que o ex-presidente era favorável ao fim do anonimato nas redes sociais. Alguns magistrados escutaram o projeto com muita atenção, só que deixaram claro que não querem contato com Bolsonaro.

Eles disseram que o PL está nas mãos do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP). O conselho dado é que os bolsonaristas procurem o parlamentar e conversem sobre o tema com o relator do projeto.

O banho de água fria trouxe ainda mais preocupação para o ex-presidente, que tem dito que pode ser preso há qualquer momento.

Fonte: IG/Foto: redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo)