Bolsonaro terá consulta para acertar nova cirurgia intestinal

Nesta quinta-feira (1º), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma consulta marcada com o cirurgião Antonio Luiz Macedo. O encontro será em São Paulo e a intenção é que Bolsonaro converse com o profissional sobre uma nova cirurgia. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O procedimento acontecerá em decorrência da facada que Bolsonaro sofreu em 6 de setembro de 2018, durante um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais. Macedo cuida de Bolsonaro desde a campanha de 2018.

No atendimento, o ex-chefe do Executivo deve alinhar os detalhes para a colocação de uma tela para melhora de uma hérnia e da ampliação da alça intestinal para benefício da digestão.

BOLSONARO E TARCÍSIO

Ainda em São Paulo, o ex-presidente deve se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A reunião será no Palácio dos Bandeirantes, edifício sede do governo estadual e residência oficial do governador, onde Bolsonaro ficará hospedado.

Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro também deve acompanhar a cerimônia de formatura dos novos oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB).

BOLSONARO ASSISTIRÁ JOGO

O ex-presidente, ainda na capital paulista, acompanhará a partida entre São Paulo e Sport. O jogo irá acontecer no estádio do Morumbi às 19h30.

Fonte: Pleno News/Foto: Alan Santos/PR