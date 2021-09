Bolsonaro terá isolamento de 5 dias após contato com Queiroga

André de Sousa Costa, secretário especial de Comunicação do Palácio do Planalto, informou nesta quarta-feira (22) que o presidente Jair Bolsonaro e a comitiva que o acompanhou à 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ficarão em isolamento pelos próximos cinco dias. No próximo fim de semana, eles também farão testes do tipo RT-PCR.

As medidas foram anunciadas no Palácio do Planalto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que autoridades, que tiveram contato com Queiroga fiquem isolados durante 14 dias.

Se testarem negativo, Bolsonaro e os integrantes da comitiva serão liberados do isolamento. Porém, eles serão acompanhados por médico até o 14º dia desde o último contato com o ministro.

– No quinto dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de RT-PCR. Em sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se então liberdade do isolamento e será acompanhada por um médico, terá um acompanhamento até o 14º dia. Décimo quarto dia, permanecendo assintomática, está descartado o caso de Covid – explicou André Costa.

Visto que o último contato com Queiroga aconteceu na terça-feira (21), os testes no presidente e na comitiva serão realizados entre sábado (25) e domingo (26).

O secretário disse que o chefe do Executivo e os integrantes da comitiva estão assintomáticos.

Fonte: Pleno News

Foto: PR/Alan Santos