Bolsonaro vai ao Acre e tem recepção calorosa em aeroporto

Nesta sexta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro viajou para o Acre, onde irá participar de um evento com com lideranças religiosas. E ao chegar no Aeroporto de Rio Branco, capital do estado, Bolsonaro foi recebido com festa por apoiadores.

O presidente parou para tirar fotos com o povo e retribuiu o carinho do presentes no local. O público também soltou gritos de “mito”.

Um vídeo do momento foi compartilhado pelo assessor especial da Presidência, tenente Mosart Aragão.

Entre os eventos de Bolsonaro no Acre estão uma cerimônia de regularização fundiária e de assentamentos e ainda o evento de inauguração da Rede Boas Novas. Por fim, o presidente ainda irá ao 1º Encontro Estadual de Pastores e Líderes da “Fé é Cidadania” das Assembleias de Deus no Acre.

