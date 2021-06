Bolsonaro vai entregar mais de 50 mil títulos de terra em evento aberto ao público em Marabá nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro participará de um evento em Marabá, região sudeste do Pará, onde será feita a entrega de 50 mil títulos de domínio e regularização fundiária no município. O evento terá a presença da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina e do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo de Melo Filho. Além de Marabá, o presidente deve visitar o municipio de Novo Repartimento e a capital paraense, Belém. A entrega dos 50 mil títulos é considerada o maior evento de entrega de títulos de domínio e regularização fundiária do país pelo Incra.

O Superintendente Regional do Incra para o sul e sudeste do Pará, Aveilton Silva de Souza, destaca que o evento terá seis entregas simbólicas no local para evitar aglomerações, mas que os documentos dos demais beneficiados serão entregues presencialmente nos assentamentos e propriedades, sem necessidade de que essas pessoas se desloquem à cidade.

O documento chamado de Título de Domínio (TD), corresponde a etapa final do processo de reforma agrária e é fundamental para garantir o acesso dos pequenos produtores ao crédito agrícola, assim como programas governamentais, como o fornecimento de alimentos para a merenda escolar. De acordo com o superintendente, “Com o documento muda tudo, porque agora as pessoas passam a ter uma nova qualidade de vida. Passarão a conseguir linhas de crédito para suas propriedades e irão se sentir realmente os proprietários da terra. É a consolidação de um trabalho de uma vida inteira dentro da área” explica.

O evento será realizado no Parque de Exposição José Francisco Diamantino e será aberto, sem controle de entrada de público. Na visita a Marabá, o presidente também fará a inauguração do asfaltamento da BR-230 entre Itupiranga e Novo Repartimento.

Agenda

As equipes da Presidência e representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) chegarão ao município nesta terça-feira, 15, para decidirem detalhes sobre o deslocamento do presidente para os compromissos locais.

Já na sexta-feira, 18, será a chegada do presidente Bolsonaro. No entanto, só será divulgado no dia se o presidente vai primeiro ao município de Novo Repartimento ou ao evento do Incra.

Após o fim dos comprimissos na região, Jair Bolsonaro e a comitiva embarcam para Belém, onde participarão de um evento religioso.

Fonte: RomaNews / Crédito: Júlio Nascimento/PR