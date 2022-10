Bolsonaro vem participar da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2022

O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Messias Bolsonaro, virá a Belém nesse fim de semana, para participar do Círio Fluvial, a se realizar na manhã de sábado, entre o trapiche de Icoaraci e a Escadinha do Cais do Porto da capital paraense. A decisão foi tomada pelo chefe do executivo na noite de ontem, quarta-feira, 05.

Bolsonaro, que já tinha foco em participar, de alguma forma, das emoções do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, foi convidado a participar por seus aliados na capital paraense, entre os quais o senador Zequinha Marinho, o ex-senador Mário Couto, além dos deputados Éder Mauro e Caveira, e do deputado reeleito Joaquim Passarinho, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

Segundo a assessoria de campanha do candidato Jair Bolsonaro, o presidente desembarcará na Base Aérea de Belém na noite de amanhã, sexta-feira, 07. Pela manhã de sábado, participará do Círio Fluvial e depois retorna para Brasília, para cumprimento da agenda oficial de governo.

A coordenação de campanha não divulgou maiores detalhes acerca da vida de Bolsonaro a Belém, mas informa que ele estará participando do Círio Fluvial ao lado de lideranças políticas aliadas.

Imagem: Reprodução/Metropoles