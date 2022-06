Bolsonaro volta a defender Milton Ribeiro: “Preso injustamente”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, neste domingo (26), o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso na última quarta-feira (22) durante a Operação Acesso Pago, da Polícia Federal. Durante entrevista ao programa 4 por 4, exibida no YouTube, o presidente afirmou que o ex-chefe da pasta federal foi “preso injustamente”.

– No caso Milton, quem começou a investigação foi a Controladoria Geral da União por pedido do próprio Milton. Ele pediu um pente-fino nos contratos, por desconfiar das pessoas do lado dele. Até o dia D, da prisão, e temos que deixar claro que o MP foi contra a prisão. Pelo meu entender, ele foi preso injustamente – disse Bolsonaro.

O presidente também disse que o objetivo da prisão do ex-ministro foi “constranger”, “humilhar, e “dizer que o governo é corrupto”.

– São narrativas que tentam a todo o momento desgastar o governo. Nada mais além disso – afirmou.

O chefe do Executivo ressaltou que deu a todos os ministros a liberdade para que eles montassem as equipes de suas respectivas pastas. E disse ter advertido os chefes das pastas federais de que eles estariam sendo “vigiados pela esquerda 24 horas por dia”.

– Eles vão tentar descobrir algo que porventura você tenha feito de errado aqui no ministério, e o que eu sei, até o momento, nenhum ministro meu errou, até porque temos mecanismos de filtros em ministérios que impedem a corrupção, não por parte de ministros, que muitas vezes o ministro não tem como coordenar, saber tudo o que acontece no ministério – completou.

Fonte: Pleno News

Foto: PR/Alan Santos