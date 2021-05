Bom desempenho de Guardiola em finais é trunfo do City na Champions

Após dez anos, Pep Guardiola está de volta a uma decisão de Liga dos Campeões. Com futebol envolvente e liderado dentro de campo pelas boas atuações de Mahrez, o Manchester City despachou o Paris Saint-Germain da competição após duas vitórias nos dois confrontos entre as equipes. Porém, além da entrega e do bom futebol dentro de campo, outro fator pode animar os torcedores britânicos na busca por seu primeiro título na competição mais importante do futebol europeu entre clubes: o altíssimo aproveitamento de Pep em finais.

Desde 2008, quando assumiu o Barcelona, o catalão esteve em 24 finais, vencendo 20. Na equipe blaugrana foram 12 decisões com a equipe de Pep levantando o troféu em 11 ocasiões. O responsável pela única derrota de Guardiola no período foi justamente o Real Madrid na Copa do Rei 2010/11. O catalão esteve à frente da equipe nas conquistas de três supercopas da Espanha (2009/2010/2011), duas Copas do Rei (2008/2009, 2011/2012), duas Supercopas da Uefa (2009 e 2011), além de duas Ligas dos Campeões (2008/2009 e 2010/2011). Aproveitamento de 92%.

Na Alemanha, entre os anos de 2013 e 2016, o técnico foi tricampeão da liga nacional. Porém, não conseguiu repetir os feitos em copas. Foram cinco decisões com um maior número de derrotas do que conquistas. Pep perdeu as três supercopas que disputou (2013,2014 e 2015), mas levantou o troféu em duas Copas da Alemanha (2013/2014 e 2015/2016). Aproveitamento de 40%.

Se o período na capital da Baviera prejudicou um pouco os bons números de Guardiola, as cinco temporadas no Reino Unido fizeram o aproveitamento do espanhol alcançar as alturas. Desde 2016 à frente da equipe de Manchester, o treinador esteve em sete finais e com 100% de aproveitamento. No time inglês, são até o momento quatro Copas da Liga Inglesa (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), duas Supercopas da Inglaterra (2018 e 2019) e uma FA CUP (2018/2019).

No total, Guardiola disputou 24 decisões na carreira como treinador, com 20 vitórias, totalizando 83% de aproveitamento. Um histórico de respeito em jogos decisivos.

City se especializa em finais

Além disso, outro ponto animador para o City é que, desde 2017, a equipe se acostumou a jogar partidas de finais de copa com Guardiola. Desde a temporada 2017/2018, em pelo menos uma ocasião a equipe disputou um título nestas condições – e venceu. Caso conquiste a Liga dos Campeões no próximo dia 29, em Istambul, na Turquia, Guardiola pode manter duas marcas impressionantes: os 100% de aproveitamento em finais pelo City, e também a conquista de metade dos títulos de Copa e/ou eliminatórias que disputou desde 2017.

Texto retirado de ogol.com.br