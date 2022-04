Bombardeio russo mata civis e criança na cidade de Lviv

O número de morte nos ataques desta segunda-feira (18) contra Lviv, na Ucrânia, localizada a 80 quilômetros da fronteira do país com a Polônia, chegou a 11, sendo que há uma criança entre as vítimas. O prefeito da cidade, Andriv Sadovy, divulgou balanço por meio da conta que mantém no Telegram, de acordo com informações veiculadas pela agência ucraniana de notícias Ukrinform.

Anteriormente, a mesma fonte havia indicado o registro de seis vítimas e de oito pessoas feridas pelos ataques dirigidos contra infraestruturas militares, mas que também afetaram alvos civis, incluindo uma loja de pneus.

Por sua vez, o responsável pela região militar de Lviv, Maksym Kozytskyi, indicou no Facebook que a cidade recebeu o impacto de, pelo menos, quatro mísseis.

De acordo com a fonte, a população local deverá se manter abrigada em segurança, em meio a previsão de novos ataques.

Lviv foi, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, um dos principais pontos de saída da Ucrânia para a população local, que fugia dos ataques, pela proximidade da cidade com a fronteira com a Polônia.

Nessa parte do país, até o momento, tinham sido registradas poucas hostilidades das tropas russas, embora tenham ocorrido duas explosões com poucas horas de diferença em março, coincidindo com a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Polônia.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/MYKOLA TYS