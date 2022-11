Bombeiro é achado morto após fotografar barricada do tráfico

Um major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi sequestrado e assassinado por traficantes após fotografar barricadas instaladas pelo tráfico no Bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo de Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos, foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (17) em um carro na Pavuna, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o major estaria inconformado com o avanço do tráfico na região e, por isso, fez as fotografias dos bloqueios. Após o sequestro, a polícia acompanhou o rastreio do carro dentro da comunidade até o momento em que encontraram o corpo carbonizado. Na manhã desta quinta, a perícia do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o corpo era de Bonin.

Em fevereiro de 2019, o major recebeu a medalha do mérito, força e coragem pela atuação na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Em razão do ocorrido, 270 pessoas morreram e os corpos ficaram soterrados entre rejeitos da barragem. Bombeiros de diversos estados do Brasil, junto com os mineiros, tiveram atuação fundamental no resgate das vítimas.

Após confirmação da morte do major, o coronel Leandro Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, lamentou a perda do colega nas redes sociais e afirmou que não serão medidos esforços para que os assassinos sejam presos. A corporação também divulgou uma nota sobre o caso.

– A corporação se solidariza e deseja as mais sinceras condolências a parentes e amigos do militar. Psicólogos e assistentes sociais estão à disposição para dar todo o suporte para a família, neste momento de dor. Nossa eterna continência a este eterno herói por todo o trabalho realizado em prol da sociedade – declarou o Corpo de Bombeiros.

