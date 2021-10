Bombeiro embriagado faz disparos e assusta clientes de bar: veja o vídeo

Um bombeiro foi preso após fazer diversos disparos de arma de fogo dentro de um bar em Manaus, capital do estado do Amazonas. Ele foi encaminhado para um quartel do Corpo de Bombeiros, onde aguarda a realização de audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, mas depois foi encaminhado para o quartel. Segundo a corporação que ele faz parte, o militar tinha porte de armas.

Segundo informações, ele consumia álcool desde as 16h e estava acompanhado de um outro colega da corporação. O estabelecimento não permite que os clientes fiquem armados no local, mas abriu exceção porque consideraram estar cedo.

Em um vídeo do circuito interno de segurança é possível ver o homem fazendo os disparos pra cima, enquanto acusa de terem pego seu cartão de crédito. Seu colega chega a pedir para parar, mas ele continua. Os demais clientes e uma banda, que se preparava para tocar no local, fogem com medo dos disparos. O caso aconteceu neste último final de semana.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução