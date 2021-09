Bombeiros alertam sobre raios na capital Paraense

O Pará é o segundo estado com maior incidência de raios no País, dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Indep), e para evitar acidentes ou até mesmo morte por conta dos raios nesse período de incidência, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) alerta sobre os riscos e cuidados que a população deve ter.

O meteorologista da Semas, esclarece sobre os pontos mais propícios a receber os raios “é importante falar que, para nossa região amazônica é comum a ocorrência de raios e trovoadas nos eventos de chuva com maior intensidade, principalmente nesse período de transição entre o seco e o chuvoso”, pontuou o meteorologista, Antônio Souza.

A melhor forma de se prevenir sobre os raios nessa época, é evitar estar em campos de futebol, praia ou praça, que são lugares que geralmente as descargas elétricas são descarregadas pelo raio, ou seja procurar locais fechados ou qualquer área coberta para evitar qualquer tipo de acidente ocasionado pelo raio, o alerta é o mesmo para quem está no trânsito como no caso de piloto de moto, e ciclistas assim como os pedestres.

Foto: Agência Pará