Bombeiros do Pará participam de ação humanitária no Canadá

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) enviou dois membros da corporação para compor a missão humanitária de apoio e combate a incêndios no Canadá. Mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), o comandante adjunto da operação, Tenente Coronel QOBM Wagner Alipio Espírito Santo da Silva e o 3° Sargento QBM Heryewerton Rêgo Paula, serão os representantes do CBMPA na missão internacional.

A operação, coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério de Relações Exteriores, integra 104 especialistas em combate a incêndios florestais. A delegação brasileira deverá atuar nas florestas mais afetadas do Canadá pelo período de um mês.

As altas ondas de calor são responsáveis pela temporada de incêndios nos estados canadenses. De acordo com especialistas, este ano já registra o pior quadro de queimadas florestais na história do país.

“O Governo brasileiro, mais uma vez, apoiará uma nação amiga que está passando por uma situação de crise causada por incêndios florestais graves. Dessa vez, o país a ser apoiado é o Canadá. Tenho certeza que nossa equipe contribuirá muito com sua experiência e habilidades na missão, enriquecendo a operação”, disse o Tenente Coronel QOBM Wagner Alipio Espírito Santo da Silva.

Além do CBMPA, farão parte da ação bombeiros dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Gioás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins e Distrito Federal.

A força tarefa também será composta pelos seguintes órgãos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), ambos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); e Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Cooperam com a organização da missão, os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e de outras instutuições federais e estaduais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação