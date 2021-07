Bombeiros e Defesa Civil garantem segurança às famílias no veraneio em Itaituba, no Rio Tapajós

Guarnição dos bombeiros, em Itaituba, a postos para atender as emergências durante o veraneio nas praias ao longo do Rio TapajósFoto: DivulgaçãoItaituba, no sudoeste do Pará, tem na beleza do Rio Tapajós um dos principais pontos de lazer e diversão durante o veraneio, mesmo com a cheia dos rios, que esconde as belas praias desses locais paradisíacos.

Neste período um dos programas de lazer favorito das famílias de Itaituba é aproveitar o fim de semana nos balneários ao longo do Tapajós.

Para garantir a segurança familiar nas férias, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, através do 7º Grupamento Bombeiro Militar (7⁰ GBM/Itaituba), aumentam a prevenção no período da Operação Verão.

A cheia do rio impediu a formação das praias do Aramanay e do Amor, sob jurisdição do 7⁰ GBM, que mantém a prevenção por Guarda-Vidas em julho somente na do Paranamirim, cujo único acesso é por via fluvial, a aproximadamente 20 minutos saindo do Porto de Itaituba.

Bombeiros distribuem material informativo aos veranistas na praia de Paranamirim, em Itaituba, onde o movimento tem sido intensoFoto: DivulgaçãoNo último domingo (12), o tráfego de embarcações foi intenso, principalmente após o horário do almoço e fim da tarde. Os militares ficaram atentos ao uso dos equipamentos de segurança, principalmente do colete salva-vidas.

Comandante da prevenção, o 2º Tenente Gabriel Velasco recomendou como de extrema importância que a população busque informações junto aos Guarda-vidas em caso de dúvidas sobre o local, para evitar riscos.

“Estamos realizando a prevenção na praia do Paranamirim neste domingo com aproximadamente seis militares, uma lancha de apoio e uma caminhonete para o transporte, lembrando que o acesso até esta praia se dá somente por via fluvial; buscamos orientar os banhistas com a distribuição dos folders repassados pelo Comando Operacional com dicas de prevenção importantes, a distribuição de pulseiras de identificação às crianças e fiscalização junto aos pilotos das embarcações”.

CARACTERÍSTICAS

O Cabo BM Gilson Silva observa que a praia do Paranamirim é uma praia rasa, na qual o maior cuidado é com as embarcações. O Soldado BM Jones Almeida diz que a principal recomendação é aos pilotos para que mantenham a distância dos banhistas.

“É feita também a instalação de boias para marcar as áreas onde as embarcações não podem ultrapassar”, diz ele.

Itaituba se destaca pelas belas ilhas ao longo do Rio Tapajós que, por sua vez, nos meses de seca (agosto, setembro e outubro) apresentam-se com águas esverdeadas e cristalinas, devido à formação rochosa do fundo do rio – característica encontrada somente nesta região.