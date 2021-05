Bombeiros encontram corpo de bebê que caiu de flutuante enquanto brincava

O menino brincava em companhia de outra criança em uma lancha atrelada ao flutuante

Uma criança de apenas um ano e dois meses desapareceu no fim da manhã desta sexta-feira (30), após cair de um flutuante situado no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e deu início às buscas no local por volta das 11h45 e só quase quatro horas depois os mergulhadores conseguiram localizar o corpo do menino.

O bebê, identificado como Eduardo Silva Sena, morava na casa flutuante com os pais e estava brincando quando desapareceu nas águas. O local onde ele caiu tem pelo menos 15 metros de profundidade.

O menino havia chegado ao flutuante em uma lancha mas, pouco depois de ter descido voltou para a embarcação acompanhado de outras crianças e acabou caindo no Rio Negro. No momento do acidente os pais de Eduardo estavam ocupados e não viram quando ele caiu. Foram as crianças que estavam próximo que avisaram sobre o acidente.

De acordo com os Bombeiros, o resgate foi dificultado pela enorme quantidade de lixo existente no local. No fim da tarde o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado.