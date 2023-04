Bombeiros encontram homem de 86 anos que havia se perdido na mata

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil encontraram na manhã de sexta-feira (31) um idoso de 86 anos, desaparecido desde o último dia 27 de março no município de Concórdia do Pará, no nordeste paraense. Diagnosticado com a doença de Alzheimer, o homem foi localizado pela equipe de busca e resgate em área de selva, vinculada ao 1° Grupamento de Busca e Salvamento (1° GBS). A ação contou com apoio do Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar (BAC-PMPA).

Foram adotadas estratégias de busca, com emprego de recursos tecnológicos utilizados em meios terrestre e aéreo (drone com sensor de calor humano), além de cão farejador para rastrear possíveis pistas deixadas pelo idoso na mata.

O homem foi encontrado às margens de um riacho desorientado, apresentando vários ferimentos e grau elevado de hipotermia. A equipe o transportou até o hospital local, de onde foi transferido a um hospital em Belém, para tratamento especializado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/CBMPA