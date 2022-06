Bombeiros encontram o corpo de Ronaldo Silva

O Esquadrão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará localizou na manhã desta sexta-feira, 17, o corpo do jornalista Ronaldo Silva Quadros, que caiu do veleiro que pilotava ontem, cerca das 11h, nas águas do Rio Guamá e foi levado pela correnteza, desaparecendo.



Silva era repórter cinematográfico da TV Cultura Canal 2.1, frequentemente visto nas reportagens de rua e nos jogos de Remo e Paysandu em Belém. Ele integrava a diretoria executiva da Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM., cujos diretores lamentam profundamente a perda que deixa a imprensa paraense de luto desde ontem.



O corpo de Ronaldo Silva foi levado para o porto do complexo Ver-o-Rio, de onde foi levado para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Belém.

INVESTIGAÇÃO

O caso será alvo de abertura de procedimento policial, em razão de se tratar inicialmente com a possibilidade de um acidente.

As informações são de que Ronaldo Silva estava de folga e, ontem, quinta-feira, 16, saiu para velejar, o que era seu esporte favorito. Houve problemas no barco de um colega e ele teria tentado pular nessa embarcação para ajudar, oportunidade em que caiu na água e foi arrastado.

Imediatamente foram iniciadas as buscas, que foram suspensas ao anoitecer e reiniciadas pelos bombeiros hoje cedo.

Curiosamente Ronaldo Silva há mais de 30 anos, perdeu, por afogamento, seu irmão mais velho, Raimundo Tadeu Silva.

Foto: Redes Sociais