Bombeiros enterram colega em meio a protestos

Foi sepultado na tarde deste sábado, 12, em um cemitério particular em Marituba, na Grande Belém, o corpo do Bombeiro Militar Alan Tadeu Neco Vieira, que tinha 26 anos. Ele foi executado a bala depois de ter sido visto pela última vez em um bar de Ananindeua, exatamente uma semana atrás.



O corpo de Alan foi localizado ontem à tarde, sepultado em cova rasa numa espécie de cemitério clandestino, em área particular perto da sede campestre da Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB, em Ananindeua.



Além do bomeiro foram encontrados mais três outros corpos, sendo dois homens e uma mulher. Todas as vítimas foram executadas a tiros, com as mãoa amarradas para trás.

Durante o sepultamento do bombeiro Alan Vieira, cuja urna foi levada em uma viatura de sua corporação, vários colegas acompanharam em carros particulares, motos e várias outras viaturas, inclusive uma van dos Bombeiros.



Os veículos seguiram com sirenes ligadas pela BR-316, em sinal de homenagem ao militar assassinado e também denunciando a violência registrada na Zona .etropolitana nos últimos tempos.

O caso segue sob investigações da Polícia Civil.

Foto: Reprodução