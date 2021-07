Bombeiros orientam banhistas sobre risco de contato com água-viva e caravela

Durante o veraneio, época em que as pessoas procuram as praias em busca de tranquilidade e descanso, é preciso ficar alerta para o risco de acidentes com animais marinhos, principalmente o envenenamento por água-viva e caravela. Na Operação Verão 2021, o Corpo de Bombeiros Militar realiza trabalho educativo com os banhistas sobre os cuidados a serem tomados.

No Pará, embora as ocorrências sejam mais comuns em praias de água salgada, como as dos municípios de Salinópolis e Marapanim, há relatos de registros em praias de água doce (Mosqueiro e Outeiro). O aparecimento desses animais varia de acordo com a área. Em Salinas, por exemplo, as possibilidades são maiores na segunda quinzena de julho.

Como prevenção, o Corpo de Bombeiros orienta aos banhistas que evitem o contato direto com os animais. “Muitas vezes as pessoas tentam pegar porque não percebem o risco que tem. E desse contato da pele com a caravela, por exemplo, temos tido até um número elevado, em relação às outras ocorrências”, informou o tenente-coronel CBM José Farias, que supervisiona as ações da corporação na Operação Verão 2021.

Os principais sintomas desse tipo de acidente são ardência, formação de bolhas e vermelhidão no local de contato com o animal. Dependendo da sensibilidade do organismo à toxina, sintomas mais graves podem surgir, como processos alérgicos e problemas respiratórios.

Alerta aos pais – Como as ocorrências envolvem principalmente crianças, o Corpo de Bombeiros enfatiza os riscos para os pais e responsáveis. “Durante o trabalho de identificação das crianças com pulseirinhas, sempre alertamos os responsáveis. Nossas equipes têm reforçado diretamente durante o trabalho de campo, e também utilizando nossas redes sociais. Em caso de ocorrências, nossas equipes estão prontas para efetuar o procedimento adequado”, destacou o tenente-coronel.

Se houver o contato com os animais, o melhor a ser feito é acionar a equipe do Corpo de Bombeiros presente ao local, telefonar para 193 ou para a Defesa Civil – (91) 98899-6323.

Na Operação Verão 2021 o Corpo de Bombeiros Militar do Pará atua com um efetivo de 834 militares, distribuídos por mais de 40 municípios. Durante a operação, equipes de guarda-vidas estão a postos nas praias e demais balneários, para fiscalizar frequentadores e garantir o lazer com segurança. (Texto: André Macedo – Ascom/Segup).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim