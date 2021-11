Bombeiros procuram por homem que desapareceu ao pular em rio, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar procura por um homem que pulou da orla da Estação das Docas, ponto turístico de Belém, no final da noite de sábado (6).De acordo com testemunhas, ele estava sozinho, passou pelo parapeito e pulou no Rio Guamá por volta de 22h45.

Ele chegou a nadar um pouco e desapareceu.Algumas pessoas correram até um trapiche que recebe barcos de turismo para tentar resgatá-lo.O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados ainda na noite de sábado para atender a uma ocorrência de um homem que teria se jogado no rio na Estação das Docas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local.

Fonte:G1

Foto: Valéria Martins/G1