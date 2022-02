Bombeiros vão determinar causa de desabamentos de casas no Jurunas

Uma perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Pará irá determinar o que levou duas casas a desabarem na Vila Beira-Mar, no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã de ontem, segunda-feira, 14. A área foi isolada, pois outros três imóveis ainda ofereciam risco. Um senhor de 76 anos que trabalhava próximo aos barracos sofreu leves ferimentos e foi levado por vizinhos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. No total, oito pessoas ficaram desalojadas em decorrência dos desabamentos.



A Comissão de Defesa Civil de Belém – CDC realizou vistoria técnica nas casas envolvidas no sinistro. A equipe de assistência social da CDC também esteve no local e fez o acolhimento inicial às famílias impactadas, direcionando-as para os sistemas de proteção social do município.



O relatório produzido pela Defesa Civil de Belém, após a vistoria técnica, é um dos requisitos para a inscrição nos programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e pelo Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab).



Imagens: Erison Jr/Defesa Civil