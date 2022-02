Bonamigo diz que resultados dos jogos tem muito a ver com a agenda

O técnico do Clube do Remo, Paulo Bonamigo, comentou em coletiva, o resultado da partida de ontem, domingo, 13, contra a Tuna Luso Brasileira, no Estádio Evando Almeida, em partida válida pela 5ª Rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022. Para o técnico, o resultado, apesar de não ter sido a vitória, que garantiria ao clube mais três pontos na competição, foi satisfatório, pois o elenco fez exatamente o que está sendo pedido, apesar de as finalizações não terem dado certo.



A partida, que começou às 18h, no Estádio Evandor Almeida, o Baenão, terminou empatada em 0 a 0, com destaque para a atuação do goleiro tunante Victor Lube, que ajudou a Lusa a fechar a retranca contra o Leão que jogava dentro de casa e na frente de seu maior patrimônio que é a torcida.

Segundo o técnico Paulo Bonamigo, apesar de o elenco ter feito uma excelente pré-temporada, em Parauapebas, neste momento, o grupo segue com uma rotina intensa de jogos, treinos, viagens, o que não dá muito tempo de grandes alterações. Entretanto, afirma que todos os jogadores estão se comportando bem dentro de campo e que por isso, o Remo segue invicto e é o líder do Grupo C do Parazão 2022.



Admitiu que o primeiro tempo da partida não foi dos melhores, os tunantes dominaram melhor e o Remo não conseguiu criar maiores situações, o que veio a melhorar no segundo tempo, apesar de as finalizações não terem acontecido conforme o previsto. Ou seja, acredita que houve um pouco de falta de sorte, daí o empate em 0 a 0.



REAPRESENTAÇÃO

Na tarde desta segunda-feira, 14, o Leão Azul já se reapresentou no Amazon Country Club. Amanhã a atividade acontece no Baenão, a partir das 9 e, na quarta-feira, o grupo segue para Bragança, onde vai encarar o Bragantino, jogando no Diogão, a partir das 15h30.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo