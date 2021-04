Bonamigo parabeniza jogadores do Remo pela classificação na Copa do Brasil: ‘ O desejo de passar de fase foi grande’

Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, parabenizou os jogadores pela atuação e força de vontade no jogo contra o CSA, realizado na noite de terça-feira (13), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

“Tivemos um início de jogo muito bom. Nós tínhamos que ter um equilíbrio para atacar sem dar chance no que é o ponto forte do adversário. Conseguimos conter e arriscar no segundo tempo, subindo bem a linha de marcação e fazer com que não tivessem um jogo apoiado e transição mais longa. Nos conseguimos atacar, defendendo. Acho que o nível de concentração, ajudou. No sabíamos que passar para a terceira fase da Copa do Brasil era importante. Há muito tempo o time não conseguia esse feito e o grupo está todo de parabéns. Fomos crescendo na partida. Podíamos ter sentido na hora do gol. Mas não. A organização da equipe e o desejo de passar de fase foi grande e estão todos de parabéns”, afirmou.

Segundo Paulo Bonamigo, a disputa contra um adversário da Série B foi importante para saber como será a competição.

“Sem dúvida. Esse é nível da competição que vamos enfrentar. O Remo veio aqui, mostrou organização e atitude de uma equipe que queria seguir na competição. Tivemos alguns problemas normais no primeiro tempo. E do outro lado também tem uma equipe muito bem organizada”, avaliou.

Fonte: O Liberal / Por: Andreia Espírito Santo