Boni passa mal em voo e avião faz pouso de emergência. Saiba tudo

Diretor recebeu os primeiros socorros dentro da aeronave quando voltava para o Brasil

Na manhã desta segunda-feira (10/10), a coluna LeoDias informou sobre a internação de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o popular Boni, em um hospital de Orlando (EUA). Nossa reportagem passou as últimas horas apurando detalhes sobre o ocorrido com o mais emblemático e importante diretor de TV no Brasil e descobriu que ele passou mal durante um voo. Boni recebeu os primeiros socorros dentro da aeronave.

A viagem que o diretor fazia era de Miami, na Flórida, Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Uma fonte da coluna LeoDias diretamente ligada ao diretor confirma que Boni infartou durante o voo, obrigando a aeronave fazer um pouso de emergência.

Boni e o filho Boninho, juntosReprodução

Boni está internado em um hospital de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos

Boni deu entrada no hospital na madrugada desta segunda-feira. Em contato com a equipe médica, fomos informados que o diretor “está bem”. A coluna também fez contato com Diogo Boni, Bruno Boni, Boninho e Ana Furtado nas últimas horas, mas não tivemos retorno.

PorÇ Leao Dias / Metrópoles