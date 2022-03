Boninho bate o martelo sobre repescagem no BBB22. Saiba tudo!

Rumores sobre volta de eliminados ao reality ganharam força nesta quinta (3/3) após debate sobre o tema no Mais Você

Nesta quinta-feira (03/03), a web voltou a debater com euforia a possibilidade de uma repescagem agita o Big Brother Brasil 22. O recurso, que vem sendo cogitado como uma arma para movimentar o reality, chegou a ser pauta de debate durante o Mais Você. No entanto, fontes da coluna LeoDias nos bastidores da TV Globo garantem que Boninho já bateu o martelo e decidiu que nenhum dos eliminados vai ganhar a chance de voltar à casa mais vigiada do Brasil.

Boninho, aliás, chegou a alimentar as especulações sobre a repescagem ao curtir comentários de espectadores que pediam a volta de ex-participantes nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, internautas chegaram a lembrar que, mesmo antes da estreia, o diretor divulgou um de seus spoilers em que afirmava que a atual edição do reality teria participante que “vai e vem”.

"Meu pensamento sempre foi de ser muito, muito famoso. Esse é o objetivo. Penso em aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Seja apresentador ou ator. Amo câmera. Penso também em ser diretor", disse em entrevista ao Gshow

De família humilde, o ator foi criado apenas pela mãe e é o caçula de três irmãos

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB22

Rodrigo Mussi, do BBB22Reprodução/Instagram

Ainda durante o primeiro dia, Azevedo criticou os demais participantes que chegaram mais cedo. "Quero saber quem já sujou a cozinha e não limpou", reclamou. Eslovênia, por sua vez, informou à cantora que, na verdade, havia sido "todo mundo"

Naiara AzevedoReprodução

Bárbara HeckReprodução/Instagram

Bárbara HeckReprodução/Instagram

Com 76,18% dos votos em um paredão contra Gustavo e Paulo André, Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do reality. A ex-sister, que fazia parte do grupo camarote, foi direto para o paredão após ser indicada pelo líder Lucas

A esposa de Ludmilla foi a última eliminada do programa

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo

“Meu pensamento sempre foi de ser muito, muito famoso. Esse é o objetivo. Penso em aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Seja apresentador ou ator. Amo câmera. Penso também em ser diretor”, disse em entrevista ao GshowInstagram/ Reprodução1

Observadores mais atentos também notaram que a abertura do reality show sofreu alterações sutis desde que a boataria sobre a repescagem ganhou força na web. Antes totalmente apagadas, as imagens dos eliminados agora aparecem cobertas por um filtro mais claro, o que vinha sendo interpretado pelos fãs do programa como um sinal de que eles poderão ter as imagens reabilitadas na vinheta.

Nesta quinta, o Mais Você debateu a possibilidade de uma repescagem e chegou a comparar as duas versões da vinheta de abertura do BBB para reforçar a teoria de que os ex-brothers poderia ganhar uma chance de voltar à disputa por R$ 1,5 milhão. Pelo visto, a equipe do matinal quis pegar carona no debate para surfar na repercussão que o reality mais visto da TV brasileira alcança nas redes sociais.

Não vai ser dessa vez que Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna e Larissa ganharão uma nova chance. De acordo com o regulamento, Maria, expulsa por ter agredido Natália, e Tiago Abravanel, que apertou o botão da desistência e deixou ao reality, não teriam mesmo a possibilidade de retornar ao programa.

