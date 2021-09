Boninho e TV Globo são alvo de ação na Justiça por maus-tratos

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, está sendo alvo de uma mega ação trabalhista contra a TV Globo, que reúne pelo menos oito ex-câmeras do Big Brother Brasil que acusam o diretor de assédio moral.

Nos autos, os profissionais, que eram contratados por uma empresa terceirizada, alegam que eram submetidos a tratamentos humilhantes e grosseiros por parte do diretor da Globo. Os ex-funcionários afirmam que Boninho costumava gritar e ofendê-los pessoalmente.

Em um episódio, Boninho chegou “a agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross (corredor onde ficam localizadas todas as câmeras ocultas da casa)”.

Outro câmera afirma ter vivido a mesma situação e também teria sido agarrado pelo casaco pelo diretor, que supostamente o sacudia e o ofendia aos gritos. Além das acusações de assédio moral, os profissionais citam as condições de trabalho as quais eram submetidos dentro do corredor Câmera Cross.

– Eram submetidos a péssimas condições de higiene e de trabalho, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene – cita um trecho da ação.

A TV Globo nega todas as acusações.

– As alegações da inicial são completamente inverídicas. Os reclamantes jamais sofreram qualquer tipo de humilhação por parte do diretor e, muito menos, foram submetidos a condições de trabalho inóspitas. Enfim, a inicial é repleta de inverdades – disse a emissora em sua contestação.

Fonte: Pleno News

As informações são de Fábia Oliveira, do Jornal O Dia.