Boninho lamenta decisão de Leifert e diz que ele vai voltar à Globo

O diretor Boninho usou suas redes sociais para comentar a decisão de Tiago Leifert, que anunciou nesta quinta-feira (9/9) que vai deixar a TV Globo em dezembro, após o fim do The Voice Brasil.

“Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve! Você foi um megaparceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você. Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração”, começou o diretor da emissora, dando a entender que Leifert pode voltar para a Globo.

“Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo”, completou.

Leifert apresentará a décima temporada do The Voice Brasil, que fica no ar até dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda serão definidos.

