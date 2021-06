Boninho relata correria após internação de Faustão: “Dia complicado”

Diretor desabafou em suas redes sociais e atualizou estado do apresentador, que se recupera bem

Boninho desabafou em suas redes sociais após a internação de Faustão e a correria nos bastidores da Globo para substituir o apresentador. Tiago Leifert foi confirmado no comando do Domingão.

“Dia complicado hoje! Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. Titi vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto de segurar essa onda”, contou ele.

Faustão foi internado às pressas nessa quinta-feira (10/6), com quadro de infecção urinária. Ele não conseguiu gravar a edição de domingo do programa e precisou ser substituído por Leifert.

O apresentador vai deixar a Globo no fim do ano após 33 anos trabalhando na emissora e já acertou contrato para retornar à Band no ano que vem.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/p/CP93WhhpOuW/

Fonte: Metropoles